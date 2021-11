Serie D: i risultati dell'ottava giornata

Nell'ottava di giornata in Serie D, poker del San Donato Tavarnelle in casa del Foligno, con gli ospiti che prendono vittoria e testa del girone in una gara a senso unico, chiusa già all'intervallo sopra di tre gol. Beffa all'ultimo tuffo per il Tiferno, raggiunto in piena zona Cesarini dal Follonica Gavorrano. Pareggio senza reti tra Lornano Badesse e Cannara mentre il Trestina vince di misura un casa contro la Pianese.

Cascina-Flaminia 1-2: 28' pt Sirbu (F), 2' st Bertolini (C), 4' st Paun (F)

Foligno-S. Donato Tav. 0-4: 12' pt Pino, 38' pt Carcani, 39' pt Gerardini, 41' st Moccioli

F. Gavorrano-Tiferno 1-1: 24' pt (rig.) Calderini (T), 49' st Dierna (F)

L. Badesse-Cannara 0-0

Montespaccato-Pro Livorno 3-1: 41'pt Baracchini (P), 4' st e 6' st Calì (M), 35' st Bosi (M)

Rieti-Poggibonsi 2-1: 25' pt (rig.) Marcheggiani (R), 34' st Riccobono (P), 45' st (rig.) Marcheggiani (R)

Sangiovannese-Arezzo 1-0: 5' st Vassallo rig.

Trestina-Pianese 1-0: 37' st Della Spoletina

Unipomezia-Scandicci 1-1: 26' pt Ramceski (U), 39' st Francalanci (S)

CLASSIFICA:

San Donato Tavarnelle 19

Follonica Gavorrano 17

Arezzo 16

Poggibonsi 16

Pianese 14

Montespaccato 14

Tiferno 13

Flaminia 11

Trestina 10

Lornano Badesse 10

Scandicci 9

Cannara 8

Pro Livorno 8

Rieti 8

Cascina 7

Sangiovannese 6

Foligno 5

Unipomezia 3