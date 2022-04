Serie D: il Cannara affonda, cinquina del Follonica Gavorrano

Squadra in casa

Squadra in casa Follonica Gavorrano

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Coccia, Dierna, Grifoni (Gasco), Origlio, Tiganj, Liurni, Sylla (Mugelli), Barlettani (Olivato), Lo Sicco (Del Rosso), Ampollini (Martelli). Allenatore: Bunura

CANNARA: Lori, De Sanctis (Lucentini), Bokoko, Myrtollari, Fondi, Orazzo (Bisceglia), Porzi (Frustini), Mattia F. (Brunetti), Bazzoffia, Peluso, Mingiano (Diallo). Allenatore: Armillei

ARBITRO: Drigo di Portogruaro

RETI: 1' pt Liurni, 7' pt Tiganj, 26' pt Lo Sicco rig., 37' pt Sylla, 43' pt Origlio

Affonda il Cannara, che esce dalla trasferta di Follonica con un 5-0 senza appello. Ai padroni di casa basta il primo tempo per calare la cinquina ai danni degli uomini di mister Armillei. Ora si fa difficile per il Cannara, con i playout distanti otto punti. Primi dieci minuti terribili per il Cannara, che va sotto di due gol firmati da Liurni e Tiganj. Lo Sicco firma il tris su rigore mentre la cinquina viene chiusa da Sylla e Origlio. La ripresa è ordinaria amministrazione fino al fischio finale.