Serie D ed Eccellenza: cambiano date e orari di alcune partite

Cambiano date e orari di alcune partite sia in Serie D che in Eccellenza. A causa della concomitanza con la Giostra della Quintana, la partita in programma il 18 settembre tra i falchetti e l'Atletico Bmg andrà in scena con un giorno di anticipo, il 17 settembre.

In Serie D, invece, con le elezioni politiche imminenti il turno del 25 settembre (quarta giornata di campionato) è stato spostato al 28 settembre (fischio d'inizio ore 15), così da permettere ai giocatori di recarsi alle urne. Ecco le gare del turno posticipato.

Arezzo-Terranuova

Livorno-Seravezza

Ponsacco-Grosseto

Montespaccato-Città di Castello

Ostia Mare-Ghiviborgo

Pianese-Sangiovannese

Poggibonsi-Orvietana

Trestina-Follonica Gavorrano

Tau Altopascio-Flaminia