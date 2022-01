Perugia, nessuno positivo al Covid alla ripresa ma due grifoni in isolamento

Nessuna positività al Covid è stata registrata nel Perugia che ieri (domenica 2 gennaio) ha ripreso gli allenamenti dopo la pausa natalizia. Due grifoni sono però in isolamento per essere entrati in contatto nei giorni scorsi con un positivo.

A comunicarlo è lo stesso club, spiegando in una nota che "nel corso delle procedure di screening odierne (ieri, ndr) cui è stato sottoposto tutto il gruppo squadra per la ripresa dell’attività agonistica, non sono emerse positività al Covid-19. Due giocatori sono attualmente in isolamento fiduciario al proprio domicilio a seguito di un contatto con un positivo".