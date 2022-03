Reggina - Perugia, le probabili formazioni e dove seguire la partita in diretta

Il Perugia è atteso ad una prova piuttosto impegnativa. La Reggina, evidentemente condizionata dalle vicende societarie, ha attraversato, proprio dopo lo 0-2 dell'andata, un prolungato periodo difficile, ma con l'avvento in panchina di Roberto Stellone, terzo allenatore della stagione dopo Aglietti e Toscano, ha ripreso a marciare a ritmi piuttosto sostenuti. I biancorossi invece vogliono ritrovare un successo che manca oramai da quattro partite anche a causa di componenti esterne.

Ma vediamo quali scelte di formazione hanno in mente i due allenatori:

QUI PERUGIA - Cinque gli assenti, vale a dire Kouan, Fulignati, Murgia, Gyabuaa e Rosi. Il tecnico di Fucecchio opterà probabilmente per un 3-5-2 puro con Chichizola in porta; Sgarbi, Angella e Dell'Orco in difesa; a centrocampo, certi Burrai, Segre e Santoro in mezzo, i dubbi riguardano le corsie laterali. Due sono i ballottaggi: Falzerano - Ferrarini, con il primo che dovrebbe spuntarla, e Lisi - Beghetto (i due praticamente se la giocano alla pari). Davanti Olivieri e De Luca viaggiano verso la riconferma.

QUI REGGINA - Nella conferenza della vigilia Stellone ha annunciato di dover fare a meno per almeno tre partite di Jeremy Menez, sicuramente l'uomo di maggior classe, vittima di noie muscolari. In compenso sono recuperati elementi del calibro di Cionek, Stavropoulos e Rivas, mentre gli altri indisponibili saranno Aya, Lakicevic e Denis. Gli amaranto probabilmente adotteranno il medesimo sistema di gioco con Micai tra i pali; Adjapong, Amione e Di Chiara in difesa; Giraudo, Cortinovis, Folorunsho, Crisetig, Kupisz a centrocampo; Galabinov e Montalto di punta.

DOVE SEGUIRLA - La partita sarà visibile, come le altre partite della serie B, su DAZN, in streaming live e on demand.