Promozione: tre innesti per il Selci Nardi

Non si ferma il mercato del Selci Nardi. Anche nella settimana di lavoro estivo in preparazione al prossimo campionato di Promozione, la società rossonera ha messo a segno ben tre colpi in entrata. Sono arrivati Altri Thomas Pecorelli (classe 2002, ex Fc Castello), Lorenzo Checcaglini (2003, ex Tiferno Lerchi) e Marco Paoloni (2001, svincolato). I ragazzi (nelle foto con la presidente Elena Nocchi) sono già a disposizione di Luca Baldolini.

Intanto la società ha annunciato che l'amichevole di venerdì con la Virtus San Giustino è stata annullata.