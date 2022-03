Promozione: poker della Clitunno in casa del Todi

TODI: Presciuttini, Donfack (Pascucci), Manni (Nocera), Farina, Fabrizi, Trequattrini, Palasanu, Coletti, Nonni (Omgba Manga), Banelli (Salterini), Ambrogi. Allenatore: Turchi

CLITUNNO: S. Campana, Lucentini, D. Campana, Rosi (L. Giusti), Bucciarelli, Bonacci, Boraschini (Gjinaj), Rossi, Mattioli (Carciofi), Lucaj (Moretti), Cuna (Bastioli). Allenatore: F. Giusti

ARBITRO: Bonifazi di Terni

RETI: 5’st Rosi, 16’st Palasanu, 21’st Gjinaj, 24’st Lucentini, 45’st Mattioli, 50’st Ombga Manga

La Clitunno cala il poker in casa del Todi e si conferma a centro classifica nel girone B di Promozione. Sei gol tutti nella ripresa, dove gli ospiti hanno trovato la via del gol a ripetizione con i padroni di casa che restano invischiati in zona playout. Dopo una prima frazione avara di occasioni, la partita si accende al ritorno in campo. Botta e risposta tra Rosi e Palasanu, con la squadra di mister Giusti a trovare il nuovo vantaggio grazie al neo entrato Gjinaj. La Clitunno allora piazza l'allungo decisivo grazie alle reti di Lucentini e Mattioli che calano il poker ospite. Nel recupero, spazio alla rete di Ombga Manga. Al termine è 4-2.