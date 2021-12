Promozione: poker della C4 anche a San Venanzo, al giro di boa sempre più prima

SAN VENANZO: Taddei, Spaccino (Zinna), Sagrazzini, Colaneri, Cavallaro, Dejori, Cutini (Feliciani), Marinelli, Cavalletti (Mommi), Cascianelli, Brescia. (A disposizione: Brizi, Abbatini, Pambianco, Conti). Allenatore: Fatone

C4: Pallotta, Tempesta, Carocci (Kica), Casciola, Coresi (Fornetti), Matarazzi, Piantoni (Ballerini), Fattorini, Fondi, Kola (Battistelli), Cavitolo (Rosi). (A disposizione: Rospetti, Ciccioli, Ferreira, Bonci). Allenatore: Bicerna.

ARBITRO: Anelli di Terni (Assistenti: Isidori e Ciliani di Perugia)

RETI: 4’ pt, 4’ e 18’ st Kola, 30’ st Fondi

NOTE: Ammoniti: Coresi, Kola. Recupero: 2’ pt e 4’ st

In attesa delle altre partita, blitz d'autore per la capolista C4 nell’anticipo del sabato. Anche su un campo difficile come quello di San Venanzo, i ragazzi di mister Bicerna si sono imposti con un poker pesante che manda un segnale a tutte le altre squadre. La C4, infatti, chiude il girone di andata con otto punti di vantaggio, che potrebbero diventare al massimo cinque, ma con tante prove di forza su campi delle dirette avversarie. Anche a San Venanzo, contro una formazione in forma, gli ospiti non hanno lasciato spazio ai padroni di casa. Kola tra primo e secondo tempo ha confezionato una tripletta da assoluto protagonista, con Fondi a chiudere poker e partita. La C4 vince ancora e vola sempre più sola in cima alla classifica.