Promozione: primo colpo di mercato del Bastia

Prima mossa di mercato del nuovo Bastia targato Montecucco. La squadra che avrà il compito di risalire in Eccellenza dopo la retrocessione ha iniziato a prendere forma dalla linea difensiva con l'innesto di Davide Santantonio dalla Nestor.

"Primo colpo del direttore sportivo David Ricci - si legge nella nota - per il nuovo Bastia di mister Montecucco. Davide Santantonio, jolly difensivo mancino classe '94, vestirà la maglia biancorossa per la stagione 2022/23. Può ricoprire sia il ruolo di centrale che terzino, ha esordio in Eccellenza a 17 anni con la maglia del Torgiano dove ha militato 6 stagioni, poi 4 anni e mezzo alla Nestor dove ha conquistato la vittoria del campionato e Coppa Italia di Promozione da imbattuti nella stagione 2018-19 e ha al suo attivo più di 150 presenze nei massimi campionati regionali. Benvenuto Davide e in bocca al lupo".