Promozione: la Pontevecchio vince e stacca il pass per finalissima

Squadra in casa

Squadra in casa Tavernelle

TAVERNELLE: Segoloni, Orlandi (Cicero), Paciosi (Veschini), Meloni, Fahimi, Ceccarelli, Fiorini (Morbidelli), Arcioni (Antolini), Cacciamano, Montanucci, Graziani. A disp.: Maccari, Cesarini, Vitali, D. Mencarelli, Becciolotti, Morbidelli, Veschini. All.: Abenante.

PONTEVECCHIO: Rosi, Pericoloni, Trequattrini, Ielpo (Pero Nullo), Costantini (Urbani), Battaglini, Vinciarelli, Cecchini, Depretis, Battistelli, Piorico (Cipriani). A disp.: Genovese, Checcaglini, Anselmi, Pierassa, Timi, Barboni,. All.: Caldarelli.

ARBITRO: Oristanio di Perugia

RETI: 13’ pt Graziani (T), 28’ st rig. Depretis, 40’ st Vinciarelli (P).

Sarà la Pontevecchio a giocarsi la promozione in Eccellenza con il Terni Est. Nella finale del girone A contro il Tavernelle, impresa esterna dei ragazzi di mister Caldarelli che tornano a casa con un 2-1 e il pass per la finalissima. Nel primo tempo sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Graziani. Nella ripresa, però, prima un rigore di Depretis e poi la rete a pochi minuti dal termine di Vinciarelli consegnano vittoria e qualificazione agli ospiti.