Promozione: oggi i recuperi nel girone A

Tempo di recuperi oggi per il girone A di Promozione. due le partite in programma, con le quattro squadre impegnate che cercheranno di fare punti per aggiornare la propria classifica. Alle 17, spazio allo scontro di alta quota tra Pontevecchio e Tavernelle, divisi solo da tre punti in classifica. Gli ospiti hanno l'opportunità di accorciare di nuovo in vetta, portandosi a soli tre punti dal Ventinella capolista. Chance anche per i padroni di casa, che con una vittoria scavalcherebbero il Castello agguantando proprio la seconda posizione occupata dal Tavernelle.

Alle 20.30, poi, il turno di Montone - Mantignana, scontro di metà classifica rinviato domenica per un lutto familiare. Ecco le partite in programma.

PONTEVECCHIO - TAVERNELLE (ore 17), arbitro: Aloi di Gubbio (assistenti: Fiordi e Giovanni di Gubbio)

MONTONE-MANTIGNANA MONTEMALBE (ore 20,30), arbitro: Rosignoli di Perugia (assistenti: Romoli e Colombo di Perugia)