Promozione: la superga '48 vince lo scontro diretto contro il Guardea

SUPERGA 48: Sabatini, Sabatini, Turcan, Porzi, Proietti, Cavadenti, Radici (20’st Capitani), Ciuffetti, Fedeli, Balzamo, Moretti. Allenatore: Tiburzi

GUARDEA: Barbarella, Longhi, Filabbi, Fortuni (Sangiovanni), Avola, Pinzaglia, Castiglione (Piciucchi), Dominici (Saccomanni), Coccia, Materazzo, Bragaletti. Allenatore: Avola

Arbitro: Antonelli di Foligno

Reti: 7’pt Balzamo

Note: espulso Piciucchi

La Superga '48 supera nello scontro diretto il Guardea per 1-0. Il gol di Balzamo permette così ai padroni di casa di accorciare proprio sul Guardea, restando sempre in zona playout ma ora a sole quattro lunghezze di distanza dalla salvezza tranquilla, posizione occupata proprio dal Guardea. La sfida si sblocca dopo qualche minuto nel primo tempo, quando Balzamo supera Barbarella. Il Guardea ci prova diverse volte ma Sabatini si supera, deviando nella ripresa sulla traversa un colpo di testa di Avola. Nel finale, ospiti in dieci uomini per l'espulsione di Piciucchi. Vince la Superga '48 per 1-0.