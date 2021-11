Promozione: la dodicesima giornata nei due gironi

Tornano in campo anche i due gironi che compongono il campionato di Promozione. Nel girone A, la capolista Ventinella ospita in casa il Tiberis Macchie, mentre le inseguitrici Pontevecchio e Pierantonio affronteranno rispettivamente Magione e Piccione. Nel girone B, la prima della classe C4 contro il Montecastello Vibio. Ecco tutte le gare in programma nella dodicesima giornata di Promozione.

GIRONE A:

Arna - Casa del Diavolo

Fc Castello Sansecondo - Mantignana Montemalbe

Grifo Sigillo - Pievese

Marra San Feliciano - Tavernelle

Montone - Selci Nardi

Pierantonio - Piccione

Pietralunghese - San Marco Juventina

Pontevecchio - Magione

Ventinella - Tiberis Macchie

GIRONE B:

Amc '98 - Todi

Amerina - Campitello

Athletic Club Bastia - Superga '48

Clitunno - Montefranco

C4 - Montecastello Vibio

Julia Spello Torre - Terni Est Soccer School

Petrignano - Viole

Romeo Menti - Guardea

San Venanzo - Vis Foligno