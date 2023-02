Promozione: il Tavernelle fa suo lo scontro diretto, è 3-0 alla Pietralunghese

PIETRALUNGHESE: Ciribe, Magalotti, Biela, Fumaria, (Muca), Eramo, Galli, Xhafa, Bantango (Ceppodomo), Bellucci (Fabbri), Capannelli (Mariotti), Duranti. Allenatore: Guazzolini

TAVERNELLE: Segoloni, Orlandi, Mencarelli (Patalocco), Fahimi, Antolini, Vitali, Andreoli, Arcioni, Cacciamano (Cicero), Montanucci (Paciosi), Graziani (Brescia). Allenatore: Abenante

ARBITRO: Ciorba di Perugia

RETI: 6' pt e 46' pt (rig.) Cacciamano, 15' st Andreoli

Il Tavernelle supera, nello scontro diretto per la seconda posizione nel girone A di Promozione, la Pietralunghese con un secco 3-0. Il colpo esterno della squadra di Abenante permette ai suoi di rispondere al Pierantonio, sempre distante quindici punti in vetta, ma di allungare proprio sui diretti avversari, ora terzi ma con quattro punti in meno. Protagonista di giornata Cacciamano, che con una doppietta nel primo tempo (secondo gol su calcio di rigore), mette su binari favorevoli la partita per gli ospiti. Il tris, nella ripresa, porta la firma di Andreoli. Finisce 3-0.