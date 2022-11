Promozione: il Pierantonio continua a guidare il girone A

PIERANTONIO: Zandrini, Scarlino (Becchetti), Moyano, Cesarini, Allegrucci, Sannipoli (Vispi), M. Salis (Ake), Orecchiuto, Cambiotti (Mortaro), Y. Salis, Polidori (Tondini). Allenatore: Bruni

MANTIGNANA MONTEMALBE: Calzoni, Peverini, Tinozzi, Cipolloni, Galizi, Mogini, Marinelli (F.Vaselli), L. Ravanelli, Cenerini (Tabacchioni), Scopetti (Bianchi), Coulibaly (Vignaroli). Allenatore: Rubeca

ARBITRO: Pannacci di Perugia

RETI: 22’ pt Polidori (rig.), 27’ pt M. Salis, 13’ st Cambiotti

Il Pierantonio supera 3-0 il Mantignana e continua a guidare il girone A di Promozione al primo posto. I padroni di casa chiudono già nel primo tempo la pratica Mantignana, segnando due gol nel giro di cinque minuti, salvo poi calare il tris nella ripresa. Dopo venti minuti di gioco, Mogini stende Cambiotti in area. Per Pannacci è calcio di rigore. Dal dischetto va Polidori che sblocca il match. Qualche istante dopo, Michael Salis approfitta di un errore in disimpegno degli ospiti per griffare il raddoppio. Nella ripresa, con una bella conclusione Cambiotti sigla terzo gol e risultato finale.