Promozione: i risultati nella 16esima giornata del girone B

Nella 16esima giornata del girone B di Promozione, cade lo Spoleto capolista, colpito nella trasferta del Bastia che trova punti importanti per avvicinare le zone alte di classifica. Pareggio, invece, per la Clitunno in casa contro il Todi, scavalcata in seconda posizione dal Terni Fc, vittorioso sul campo dell'Amc '98 grazie a un gol di Fabris. Nelle retrovie, vittoria importante del Bevagna nello scontro diretto di Amelia. Ecco risultati e marcatori.

Amc 98-Terni Fc 0-1: 19' pt Fabris

Amerina-Bevagna 0-1: 40' pt Console

Bastia-Spoleto 2-0: 41' pt Cozzali, 47' pt aut. Giustini

Campitello-San Venanzo 0-0

Clitunno-Todi 1-1: 29' pt Sabatini (C), 41' st Benedetti (T)

Guardea-Athletic Bastia 1-1: 5' st Regoli (G), 41' st Cianetti (A)

Sporting Terni-Superga 48 0-0

Vis Foligno-Ducato 1-1: 14' pt Catalucci (V), 29' pt Sabatino (D)

Turno di riposo: Real Avigliano



CLASSIFICA (*una gara in meno)

Spoleto 34

Terni Fc 33

Clitunno 32

Bastia 26

Ducato 25

Amc 98 24

Vis Foligno 24

Campitello 23

San Venanzo 22

Guardea 18

Amerina 13

Superga 48 13

Sporting Terni 13

Todi 13

Bevagna 13*

Athletic Bastia 11

Real Avigliano 8