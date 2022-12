Promozione: i risultati nella 15esima giornata del girone A

Nel turno infrasettimanale del girone A di Promozione, non si ferma la corsa della capolista Pierantonio, che va a vincere sul campo del Castello e allunga ancora in classifica, ora a nove lunghezze di vantaggio sul Tavernelle secondo, fermato sul pari dal Padule San Marco. Stop, invece, per il Montone, colpito in casa dalla Marra San Feliciano. Ecco risultati e marcatori.

Calzolaro-Selci Nardi 3-1: 26' pt Caproni (C), 28' pt e 23' st Santini (C), 30' st Benedetti (S)

Castel del Piano-Mantignana Montemalbe 3-3: 14'pt Cenerini (M), 17' pt e 18' st Spiaggia (M), 3' st J. Mancinelli (C), 8' st Depretis (C), 24' st Costantini (C)

Fc Castello-Pierantonio 1-2: 13' pt Paveliu (FC), 18' pt Mortaro (PI), 38' pt Orecchiuto (PI)

Montone-Marra San Feliciano 1-3: 19' pt Turriziani (Ma), 4' st Piccioli (Ma), 22' st Miccio (Ma), 26' st Basri rig. (Mo)

Padule San Marco-Tavernelle 1-1: 35' pt (rig.) Cacciamano (T), 43' st Bellucci (P)

Piccione-Viole 2-2: 2' pt e 7' pt Malocaj (P), 19' pt Passeri (V), 23' st aut. Lentini (V)

Pievese-Grifo Sigillo 1-0: 29' st Saravalle

Vis Nuova Alba-Pietralunghese 0-1: 12' pt Bantango

Turno di riposo: Gualdo Casacastalda



CLASSIFICA (* una gara in più)

Pierantonio 36

Tavernelle 27

Montone 26

Pietralunghese 25

Castel del Piano 24

Padule San Marco 24

Pievese 24*

Marra San Feliciano 22*

Selci Nardi 21

Calzolaro 19

Grifo Sigillo 18

Viole 17

Piccione 13

Mantignana Montemalbe 13

Vis Nuova Alba 9

Fc Castello 8

Gualdo Casacastalda 1