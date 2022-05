Promozione: gli anticipi di oggi nella 31esima giornata

Inizia oggi il weekend della 31esima giornata nel campionato di Promozione. Due le partite in programma, una per girone. Nel girone A, spazio il Casa del Diavolo cerca punti per un ultimo assalto alla zona playout sul campo del Montone. Nel girone B, sfida di alta classifica tra il Guardea e il Terni Est, con le due formazioni che cercano continuità dopo le belle vittorie arrivate nell'ultimo turno. Ecco le partite in programma oggi pomeriggio, con fischio d'inizio alle 15,15.

GIRONE A: Montone - Casa del Diavolo (arbitro Capoccia di Perugia)

GIRONE B: Guardea - Terni Est (arbitro Rosignoli di Perugia)