Promozione: Castel del Piano a forza quattro sul Castello

CASTEL DEL PIANO: Taddei, Urbani (Costantini), Biavati, Talarico, Barluzzi, Sisani, Mancinelli, Hysenaj (Lavoratori), Broccatelli (Merkous), Depretis (Nuti), Pallozzi. Allenatore: Biocca

FC CASTELLO SANSECONDO: Rossi, Gherman, Campagni, Ascione, Panfili, Volpi, Teatro (Perugini), Dini (Rocchini), Nicoletti (Falconi), Muca, Hoxha. Allenatore: Nardoni

ARBITRO: Antonelli di Foligno

RETI: 2’pt Hysenaj, 33’pt Depretis, 3’st Mancinelli, 24’st Pallozzi

Il Castel del Piano cala il poker contro il Castello Sansecondo e sale a quota sei punti nel girone A del campionato di Promozione. La squadra di Biocca con due gol per tempo supera così gli avversari, che rimangono ancora a secco di punti in stagione. Pornti via Hysenaj dopo appena due minuti trova il guizzo per il primo vantagigo. Raddoppio dei rossoblù con Depretis prima dell'intervallo. Nella ripresa, ancora un gol in avivo stavolta con Mancinelli e Palozzi, durante la ripresa, trova la rete del 4-0 finale.