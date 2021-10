Promozione, C4-Amerina: "manita" della capolista

C4 FOLIGNO: Pallotta, Tempesta, Kica (Trabalza), Casciola, Fornetti (Ballerini), Matarazzi, Ferreira, Fattorini, Fondi (Battistelli), Cavitolo (Rosi), Kola (Bonci). (A disposizione: Rospetti, Paffarini, Ciccioli, Carocci). Allenatore: Bicerna

AMERINA: Miti, Paterni (Francioli), Moscatelli, Mencarino, Pinzaglia, Straminelli (Gatti), Turchi, Accettone (Lucci), Paoletti, Bordoni, Tavoloni (Ciliani). (A disposizione: Mantovani, Gelso, Porcacchia, Fusco) Allenatore: Trotti

ARBITRO: Mammoli di Perugia (Assistenti: Brizioli e Roccaforte di Perugia)

RETI: 25’ pt Fondi (C), 29' pt Bordoni (A), 43' pt Tempesta (C), 7' st Fondi (C), 9' st Kola (C), 23’ st Fondi (C), 29’ st Ciliani (A)

NOTE: Ammoniti: Kica, Trotti, Pinzaglia. Recupero: 1’ pt e 0’ st

Tornado C4 sull'Amerina. Nell'anticipo della sesta giornata nel girone B di Promozione, la capolista rifila ben cinque gol agli ospiti, legittimando così anche per questo turno la prima piazza. L'Amerina ci ha provato, ha trovato il primo pareggio, ma poi si è dovuta arrendere al rullo compressore C4, che sta attraversando un momento di grazie in quannto a risultati e prestazioni offerte in campo. Venti minuti di studio e padroni di casa avanti con Fondi, bravo a impattare di testa un cross di Ferreira. Sarà la prima delle tre marcature messe a referto dall'attaccante di Bicerna. Gli ospiti pareggiano nel giro di pochi minuti con Bordoni: destro preciso e Pallotta superato. Poi, la C4 si scatena. Tempesta sul finire di prima frazione ristabilisce le distanze. Nella ripresa, la capolista prende il largo. Fondi chiude la tripletta personale. Nel mezzo, gioia anche per Kola. Di Ciliani l'ultima rete di giornata che inchioda il risultato sul 5-2 finale. C4 sempre prima in classifica.