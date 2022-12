Promozione: Bevagna di misura sull'Amc '98

Squadra in casa

Squadra in casa Bevagna

BEVAGNA: Catarinelli, Fiorucci, Pelucca, Cacciamani, Fontetrosciani, Venarucci (Khalak), Hysenaj, Locci (Armadoro), Mattioli (Sensidoni), Console, Silvestri. Allenatore: Taccucci

AMC '98: Squadroni, Grigioni, Bejtulahi, Sanoh (Sensini), Serra, Cudini, Ramozzi, Manni (Sidouna), Cellulosi, Castellone, Romani. Allenatore: Montecchiani

ARBITRO: Chafiqi di Terni

RETI: 11’ st Venarucci

Venarucci segna e il Bevagna supera 1-0 l'Amc '98, per la prima vittoria casalinga in campionato. Nella prima frazione di gioco i padroni di casa ci provano di verse volte, con Squadroni a superarsi su una conclusione di Console, ma le due squadra vanno negli spogliatoi senza aver trovato la via della rete. Nella ripresa, Console colpisce il palo prima del gol partita, quando Venarucci servito da azione di corner sblocca il match. Forte del vantaggio, il Bevagna si difende con ordine portando a casa i tre punti.