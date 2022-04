Perugia - Parma, le probabili formazioni e dove vederla

Si dice che le motivazioni facciano la differenza, ma tutto passa attraverso una prova inconfutabile, quella del campo. Al Curi si affrontano un Perugia che ancora crede nei playoff ed un Parma senza grosse motivazioni. Vediamo come i due allenatori, Massimiliano Alvini da una parte e Giuseppe Iachini dall'altra, arrivano alla sfida in programma questa sera alle ore 20:30.

QUI PERUGIA - Il tecnico di Fucecchio dovrà fare a meno dei centrali Sgarbi e Angella, infortunati, e Matos e De Luca, squalificato. Malgrado questo non si rinuncerà alle due punte, che saranno Carretta e Olivieri, con probabilmente Santoro alle proprie spalle (D'Urso non è al meglio e subentrerà a partita in corso). A centrocampo Ferrarini e Lisi saranno gli esterni, Segre e Burrai i centrali. In difesa scelte obbligate (in dubbio anche Zanandrea) con Rosi, Curado e Dell'Orco.

QUI PARMA - Beppe Iachini ritrova il suo capitano. Riprenderà il suo posto tra i pali Gianluigi Buffon dopo un'assenza lunga sette partite. L'altra presenza di spicco è Inglese, che farà parte del tandem offensivo. Non convocati Tutino e Benedyczak.

I ducali dovrebbero dunque schierarsi a specchio: Buffon in porta; Delprato, Circati, Cobbaut in difesa; Rispoli, Juric, Bernabé, Correia a centrocampo; Vasquez alle spalle di Inglese e Pandev (che dovrebbe spuntarla su Simy) in attacco.

DOVE SEGUIRLA - Perugia - Parma sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 20:30 su su Sky, Dazn e TimVision (per gli abbonati al pacchetto Tim Sport e Calcio), mentre, in live streaming, l'incontro sarà visibile sulle app di Dazn, Sky Go, Now Tv ed Helbiz Live.