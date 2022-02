Mignemi sul mercato di gennaio: " Sono arrivati dei giocatori funzionali"

A margine della presentazione di Samuele Righetti, la conferenza stampa di ieri è stat l'occasione per fare il punto della situazione sul mercato di gennaio con il direttore sportivo Davide Mignemi del Gubbio: "Abbiamo concluso le operazioni che con la società e lo staff tecnico ci eravamo prefissati. Sono arrivati dei giocatori funzionali e adatti dove dovevamo migliorare. Abbiamo sopperito alla partenza di Oukhadda con Tazzer, è arrivato Righetti che è un giocatore di prospettiva per la categoria e sono convinto che lo dimostrerà. Di noia ha portato esperienza in mezzo al campo e come si è visto contro la Fermana si sta integrando in un gruppo omogeneo. A me non era mai capitato di fare tutte queste operazioni in un anno. In questo mercato l’obbligo era dare fiducia al gruppo che si sta ben comportando aggiungendo giovani di livello".

Mignemi ha parlato anche del mercato in uscita: "Abbiamo fatto un paio di operazioni. Migliorelli, a cui è stata fatta una risoluzione di contratto non facile in questo momento. Con Oukhadda siamo arrivati negli ultimi giorni dove il ragazzo aveva palesato l’idea di andare al Modena. Il presidente non voleva darlo via ma poi il ragazzo in vista della trasferta di Chiavari non si è messo a disposizione della squadra nonostante il momento di difficoltà del gruppo. Chi tiene al Gubbio lo deve fare con il massimo delle motivazioni. Qui c’è una città a sostenerci e ultimamente vado in panchina con la sciarpa perché questa squadra è una mia seconda pelle. Pretendo e voglio il massimo da tutti, un giocatore che non ha in testa di giocare al massimo non serve".

Infine, Mignemi ha concluso: " Siamo la squadra che ha cambiato più di tutti rispetto a quelle in alto, e comunque stiamo facendo un signor campionato".