Lega Pro: seconda sconfitta interna per il Gubbio, è 1-2 per la Reggiana

GUBBIO: Di Gennaro, Arena A. (Semeraro), Bonini, Corsinelli (Morelli), Di Stefano (Artistico), Mbakogu, Redolfi, Rosaia (Francofonte), Signorini, Spina, Toscano (Bulevardi). Allenatore: Di Simone (Braglia squalificato)

REGGIANA: Turk, Cremonesi, D’Angelo (Guglielmotti), Guiebre, Kabashi, Libutti, Luciani (Laezza), Montalto (Nardi), Pellegrini (Lanini), Rossi (Sciaudone), Rozzio. Allenatore: Diana

RETI: 22' pt e 32' pt Montalto, 40' st Mbakogu

Seconda sconfitta interna per il Gubbio, che dopo il Rimini esce dal "Barbetti" senza punti al termine della gara contro la Reggiana. Determinante nel match Montalto, che con una doppietta nella prima frazione di gioco ha indirizzato il risultato in favore degli ospiti. Nel finale di partita Mbakogu ha provato a riaprire la gara, ma il Gubbio non ha trovato il guizzo per pareggiare la contesa, finendo in dieci uomini per l'espulsione di Bulevardi. Seconda sconfitta, dunque, per gli eugubini, che restano comunque in sesta posizione a quattro punti di distacco dalla capolista.