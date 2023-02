Lega Pro: prima vittoria del 2023 per il Gubbio

RIMINI: Zaccagno, Laverone, Panelli, Allievi (Gigli), Haveri, Biondi (Tonelli), Pasa (Sandri), Matteo Rossetti, Mattia Rossetti (Gabbianelli), Santini, Vano (Mencagli). Allenatore: Gaburro

GUBBIO: Di Gennaro, Portanova (Dutu), Redolfi, Bonini, Morelli, Vitale (Rosaia), Toscano, Bulevardi (Bontà), Nicolao, Arena (Spina), Arras (Vazquez). Allenatore: Braglia.



ARBITRO: Diop di Treviglio

RETI: 10' st Arena,

Dopo sei partite, il Gubbio torna a vincere nella prima gioia del 2023. A Rimini, la squadra di Braglia si è imposta in un campo difficile per 1-0 grazie alla rete siglata da Arena nella ripresa. Nel primo tempo, i padroni di casa iniziano forte andando a colpire un palo con Laverone superata la mezz'ora di gioco. Il Gubbio, invece, ha cercato di contenere gli avversari soffrendo solo in occasione del palo colpito ma con una conclusione comunque calciata da lontano. Le due squadre, dunque, vanno al riposo sul risultato inchiodato sullo zero a zero. Altra musica, invece, a inizio ripresa quando il Gubbio trova dopo dieci minuti dal ritorno in campo il gol che sblocca il match. Arena ruba palla ad Allievi e batte Zaccagno in uscita con una conclusione precisa e vincente. Vantaggio del Gubbio. I padroni di casa, incassato il gol, cercano subito il pareggio ma il Gubbio tiene bene in difesa respingendo i vari tentativi, portando così a casa la prima vittoria del nuovo anno.