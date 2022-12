Lega Pro: il Gubbio sbatte sul campo della Torres, è 0-0

TORRES: Salvato; Ferrante, Dametto, Antonelli, Girgi; Campagna, Lora, Masala, Liviero; Scappini, Diakite. Allenatore: Greco

GUBBIO: Di Gennaro; Redolfi, Portanova, Signori; Morelli, Rosaia, Bulevardi, Semeraro; Arena; Vazquez, Mbakogu. Allenatore: Braglia

Dopo quattro vittorie consecutive, la striscia dei rossoblù si ferma nella trasferta di Torres, finita in un pareggio a reti bianche utile comunque agli eugubini per rimanere a un solo punto di distanza dalla capolista del girone B, ovvero la Reggiana. I padroni di casa, in cerca di punti per agganciare la zona playoff partono forte con le occasioni create da Scappini e Masala, senza trovare la via per sbloccare il match. Il Gubbio viene fuori alla distanza, con tante chance nella ripresa per Mbakogu e Arena respinte dalla difesa avversaria. Finale convulso in campo, dove a due minuti dal novantesimo viene espulso Morelli (doppia ammonizione), lasciando il Gubbio in inferiorità numerica mentre la Torres chiede un calcio di rigore per fallo su Dametto, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per la massima punizione.