Lega Pro: Gubbio e Mignemi avanti ancora un anno

Mentre si attende l'ufficialità per il cambio in panchina, novità arrivano per quanto riguarda l'organigramma del Gubbio. La società rossoblù, infatti, ha comunicato il prolungamento contrattuale con il direttore sportivo Davide Mignemi fino a giugno 2023. Quindi ds e società avanti insieme anche nella prossima stagione.

"L’As Gubbio 1910 comunica che il direttore sportivo, Davide Mignemi, ha rinnovato per un altro anno il contratto con il club rossoblù, prolungandolo fino al 30 giugno 2023. Il direttore sportivo continua quindi il suo rapporto con l’As Gubbio 1910 anche per la stagione sportiva 2022/2023".