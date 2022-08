La amichevoli in settimana delle formazioni umbre

Sono iniziate le preparazioni estive per le squadre umbre impegnate nei vari campionati dilettantistici. Oltre alle classiche sedute di allenamento in vista della nuova stagione, tanti gli incontri amichevoli per iniziare a prendere di nuovo confidenza con il minutaggio in programma nei prossimi giorni. Si inizia domani con un test in famiglia del Lama e un'altra gara per l'Orvietana dopo la vittoria sulla Pontevecchio.

Di seguito, il programma fino a domenica delle amichevoli:

MERCOLEDI 3 AGOSTO

ore 20,30 Orvietana-Nestor

Lama A-Lama B

GIOVEDI 4 AGOSTO

ore 17,30 Ancona-Costano (Cascia)

ore 18,00 Gubbio-Ellera

Castiglione del Lago A-Castiglione del Lago B

Narnese A-Narnese B (Narni Scalo)

VENERDI 5 AGOSTO

ore 19,30 Montone-Ventinella

SABATO 6 AGOSTO

ore 10,00 Athletic Bastia A-Athletic Bastia B (Costano)

ore 16,30 San Venanzo-Pontevecchio

ore 17.00 Ellera-Fabriano

ore 17,30 Bastia-San Sisto

ore 17,30 Flaminia-C4 (Cascia)

ore 17,30 Sansepolcro-Calzolaro (Selci)

ore 17,30 Nestor-Tavernelle (Castiglione della Valle)

ore 18,30 Trestina-Foiano

ore 18,30 Narnese-Real Avigliano (S.Anna)

ore 18,30 Ducato Spoleto-Ducato Spoleto Juniores

Branca A-Branca B

Cannara-Vis Nuova Alba

DOMENICA 7 AGOSTO

ore 9,30 Angelana A-Angelana B

Bevagna-Piccione

Castiglione del Lago-Mantignana Montemalbe