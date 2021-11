Il Foligno contro la capolista San Donato Tavarnelle. Monaco alla vigilia: "Dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati"

Dopo le due convincenti vittorie nei derby sia in campionato che in Coppa Italia, il Foligno torna in campo oggi contro il San Donato Tavarnelle. Avversario di alta quota, dunque, per i falchetti, visto che gli avversari si trovano a quota sedici punti nel gruppo di testa. Però è un Foligno rinfrancato dagli ultimi risultati quello che proverà a strappare punti oggi, come sottolineato nella conferenza della vigilia da mister Monaco: "Sarà una partita importantissima contro una delle squadre più forti del girone. Noi dopo le ultime prestazioni dobbiamo cercare di dare continuità sia al gioco espresso che ai risultati. Non vogliamo lasciare questo trend positivo intrapreso. Non sarò facile ma sfrutteremo tutte le armi a nostra disposizione per cercare di fare risultato". Ultimo arrivato in casa Foligno l'attaccante Ciganda: "Sta bene fisicamente - ha dichiarato Monaco - e ci darà una grande mano in fase offensiva. Vedrò se farlo partire dal primo minuto o in corso d'opera. Per il resto ho quasi tutta la rosa a disposizione". Poi, il mister del Foligno torna sul match di oggi: "Al di là del valore dell'avversario dobbiamo cercare di fare la nostra prestazione, cercando di sfruttare le nostre caratteristiche per non far giocare l'avversario". Infine, la questione Under utilizzati nella gara di Coppa che ben hanno figurato. Su questo argomento Monaco conclude: "Sono soddisfatto della risposta di alcuni giocatori. Anche domenica abbiamo giocato con cinque Under, mentre molte squadre si fermano a quattro impiegati. Vediamo se farò giocare la stessa di formazione di domenica o no".