Gubbio-Pescara, Torrente: "Due punti in meno per quanto visto in campo"

Soddisfatto per la prestazione dei suoi, meno per il risultato finale, mister Torrente non lesina complimenti per l'ottima gara del suo Gubbio contro il Pescara nel turno infrasettimanale: "Sono due punti in meno per quanto visto sul campo di gioco. I ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione contro la migliore squadra del girone. Il primo gol del Pescara è viziato non da uno da da due falli, prima su Arena e poi su Bulevardi. Alla fine i ragazzi erano stanchi e loro hanno pareggiato grazie a una giocata individuale. Meritavamo di vincere". Sul cambio di Malaccari alla fine del primo tempo, Torrente puntualizza: "Uuscito epr un problema alla caviglia, speriamo non sia niente di grave". L'allenatore degli eugubini ha preparato la gara, arrivata a pochi giorni dalla trasferta di Grosseto, disponendo la squadra a uomo nel tentativo di oscurare qualsiasi giocata durante il palleggio del Pescara: "Ho giocato a uomo, soluzione già provata in passato contro Auteri. Direi che i risultati visti sul campo sono stati più che soddisfacenti. I principi di verticalizzazione, di occupare gli spazi e di muovere la palla con pochi tocchi non cambiano. Faccio ulteriori complimenti ai ragazzi che in pochi giorni hanno capito i dettami tattici da fare in campo". Sulla prestazione del giovane Arena, Torrente sottolinea: "A Grosseto non ha fatto una buona gara, contro il Pescara si".

Dopo sei giornate impegnative il Gubbio si trova settimo in classifica a quota dieci punti, a sole quattro lunghezze dalla Reggiana capolista: "Stiamo svolgendo - continua Torrente - un percorso che mi piace. Da parte dei ragazzi c'è grande disponibilità e noi dobbiamo continuare a migliorarci con grande umiltà. Il calendario fin qui è stato tremendo ma il nostro obiettivo resta quello di lavorare per vinere contro tutti. Ringrazio i tifosi che devono essere orgogliosi di questo gruppo e lo hanno dimostrato anche contro il Pescara".