Dilettanti: gli anticipi in Eccellenza e Promozione

In Eccellenza, la capolista Orvietana farà visita al Branca. Sei le partite in programma sabato

Sei gli anticipi in programma questo weekend nei campionati di Eccellenza e Promozione. Eccetto Pietralunghese–Marra San Feliciano, le altre gare prenderanno il via alle ore 15.15. Di seguito, la giornata di sabato nei campionati:

Eccellenza:

Branca-Orvietana: la capolista, unica in classifica a punteggio pieno, farà visita al Branca. I padroni di casa, dopo la vittoria all’esordio sul campo dell’Olympia Thyrus, hanno perso in casa di miusra con la Narnese prima di pareggiare ad Assisi. Ora, per i ragazzi di mister Passeri, lo scoglio più duro rappresentato dall’Orvietana capolista, unica ad aver un filotto aperto di tre vittoria consecutive, contro Ellera, Massa Martana e Pontevalleceppi.

San Sisto-Castel del Piano: nell’altro anticipo di giornata in Eccellenza, il San Sisto riceve il Castel del Piano. Per i padroni di casa, due pareggi consecutivi e una sconfitta nelle prime tre, per cui appuntamento con la prima vittoria ancora da centrare. Per il Castel del Piano, a quota tre punti, altra possibilità per entrare nella prima metà di classifica.

Promozione:

Girone A, Grifo Sigillo-Magione: Partito da solo una giornata, torna in campo anche il campionato di Promozione. Corsaro sul campo dell’Arna, la Grifo Sigillo scenderà in campo per la prima volta sul prato amico ospitando il Magione. Gli ospiti arrivano da un pareggio casalingo con il Casa del Diavolo.

Pietralunghese-Marra San Feliciano (ore 16:30): Stesso discorso della Grifo Sigillo per la Pietralunghese, che riceverà sabato il Marra San Feliciano. Entrambe le formazioni hanno guadagnato un punto nel match inaugurale con il medesimo risultato di 1-1 contro Castello e Pierantonio. Altro appuntamento per ottenere i primi tre punti da una parte e dall’altra.

Girone B, Athletic Club Bastia-C4 Foligno: Anche nel girone B è tempo di anticipi. La C4, liquidato il Clitunno con tre gol domenica, viaggerà in casa dell’Atheltic Club Bastia, uscito sconfitto sul campo della Julia Spello.

Montecastello Vibio-Viole: Colpito duramente nella trasferta contro la Terni Est, il Montecastello Vibio cerca riscatto casalingo con il Viole, che domenica è stato fermato in un pareggio a reti bianche contro Superga ‘48.