Eccellenza: vittoria e aggancio al primo posto per il Sansepolcro

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Patata, Beers, Del Siena, Croce (Arcaleni), Nuti, Burzigotti, Braccini S. (Quadroni), Locchi, Essoussi (Boriosi), Priorelli (Brizzi), Mariotti (Gorini). Allenatore: Armillei

ELLERA: Battistelli, Mottola (Tomassini), Lavano, Ubaldi, Marconi, Gaggiotti, Piccioli (Mattei), Pettinelli (Peluso), Polidori, Fondi, Colombi. Allenatore: Ciucarelli

ARBITRO: Niccolai di Pistoia

RETI: 30’ pt e 28’ st (rig.) Croce, 34’ st Polidori

Vittoria e aggancio in vetta per il Sansepolcro, che grazie a una doppietta di Croce fa suo il big match di giornata contro l'Ellera, raggiungendo in classifica proprio la squadra di mister Ciucarelli in cima al campionato d'Eccellenza. Mattatore di giornata Croce, che con un gol per tempo ha steso l'Ellera. Nella prima frazione di gioco, da trenta metri Croce s'inventa un gol magnifico per sbloccare la contesa. Nella ripresa, Mattei colpisce la traversa in mischia, mentre Fondi atterra Essoussi in area e l'arbitro indica il dischetto di rigore, estraendo anche il secondo giallo per il giocatore dell'Ellera. Dagli undici metri va Croce che raddoppia. Polidori di testa riapre il match ma il Sansepolcro mantiene il vantaggio fino al termine. Finisce 2-1 per il Sansepolcro.