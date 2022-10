Eccellenza: tris Ellera all'Angelana

ELLERA: Battistelli, Mottola (Tomassini), Marconi, Gaggiotti (Trentini), Lavano, Pettinelli, Fondi, Ubaldi, Baiocco (Mattei), Polidori (Finetti), Colombi (Luparini). Allenatore: Ciucarelli

ANGELANA: Buini, Capati (Barili), Subbicini, Melillo, Bolletta, Giannini (Confessore), Capezzuto, Ravanelli (Jardel), Paladino, Ventanni, Pelosi (Boldrini). Allenatore: Pierotti

ARBITRO: Kandli di Foligno

RETI: 8', 21' e 24' st Polidori, 31' st Jardel

Super Polidori si scatena nella ripresa e l'Ellera passa sull'Angelana in casa per 3-1. Dopo un primo tempo equilibrato, in meno di venti minuti nella ripresa l'attaccante di mister Ciucarelli si inventa una tripletta d'autore, stendendo la difesa avversaria. Di Jardel il gol per gli ospiti.