Eccellenza: poker C4 alla Pontevecchio

C4: Lori, Tortoioli (Zichella), Doko, Moracci, Benedetti Giabbecucci, Settimi (Piantoni), Mattia, Cavitolo (Rossi), Fattorini (Kwateng), Tempesta (Battistelli). Allenatore: Manni

PONTEVECCHIO: Cucchiararo, Toscano (Cesaroni), Costantini, Checcaglini, Trequattrini (Barboni), Silvestri, Paradisi (Vinciarelli), Rondoni, Lorenzini (Cecchini), Retini, Castelletti Cascianelli). Allenatore: Caldarelli

Arbitro: Anelli di Terni

Reti: 12’ pt Settimi, 47’ pt Tempesta, 6’ st Cavitolo, 48’ st Rossi

Poker della C4 alla Pontevecchio, con la squadra di mister Manni che con i tre punti guadagnati entra in zona playoff a quota ventinove punti insieme all'Olympia Thyrus. I padroni di casa iniziano forte e dopo dodici minuti trovano il primo vantaggio con Settimi che supera Cucchiararo. Prima dell'intervallo, ecco arrivare il raddoppio siglato da Tempesta. Nella ripresa, Cavitolo dopo pochi minuti Cavitolo cala il tris mentre Rossi, in piena zona Cesarini trova il poker con Rossi. Finisce 4-0 per la C4 che entra in zona playoff nel campionato di Eccellenza.