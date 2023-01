Eccellenza: pari senza reti tra Branca e Lama

BRANCA: Sergiacomi, Roscini, Lilli (Bazzucchi), Benedetti, Bettelli, Francioni, Di Bacco (Stirati), Giambi, Rossi, De Iuliis, Mangiaratti. Allenatore: Lisarelli

LAMA: Aluigi, Ferri (Acuti), Volpi, Cappellacci, Bernicchi, Mambrini, Orlandi (Bartolucci), Proietti (Petricci), Mariucci, Bartoccini, Bruschi. Allenatore: Tomassoli

ARBITRO: Pannacci di Perugia

Finisce senza gol la sfida tra Branca e Lama. I padroni di casa, così, arrivano al quarto posto in solitaria nella classifica del campionato di Eccellenza, mentre gli ospiti vengono scavalcati sia dalla C4 che dall'Olympia Thyrus. Le due squadre ci hanno provato in diverse circostanze ma senza trovare il guizzo decisivo in zona gol, con i due portieri sugli scudi per le tante parate fatte.