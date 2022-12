Eccellenza: la C4 gestione Manni va, 2-0 in casa dell'Atletico Bmg

ATLETICO BMG: Cupi, M.Angeli, Feltre (Mocerino), De Santis (Paolillo), Pipoli, Fapperdue, Lopez (Francescangeli), Passaquieti, Gesuele, Obodo (Mignone), Sciacca. Allenatore: Ottaviani

C4: Lori, Tortoioli, Benedetti, Doko, Mattia, Moracci, Lanzi, Kwateng (Fattorini), Tempesta, Cavitolo (Fornetti), Giabbecucci (Francioni). Allenatore: Manni

ARBITRO: Mammoli di Perugia

RETI: 29' pt Cavitolo, 8' st Kwateng

Un'altra vittoria per la C4 targata Manni. Solo dunque sette i punti in una settimana portati a casa dalla formazione folignate, con i tre guadagnati sul campo dell'Atletico Bmg al termine di un 2-0 firmato da Cavitolo e Kwateng. La C4, così, si risolleva in classifica raggiungendo proprio i diretti concorrenti dell'ultima gara di campionato. Nella prima frazione, intorno alla mezz'ora di gioco, Cavitolo sblocca il match su assist di Giabbecucci. I locali provano a rientrare in partita ma la C4 colpisce ancora a inizio ripresa con Kwateng. Forte del doppio vantaggio, gli ospiti controllano il ritmo partita fino al fischio finale.