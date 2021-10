Eccellenza, nessun gol e pareggio tra Ellera e Branca

ELLERA: Battistelli, Bazzucchi, Trentini, Ubaldi, Zanchi, Marconi, Lanzi, Colombi, Passeri, Bura (Polidori), Ardone. (A disposizione: Cuppoloni, Tiny, Ricci, Bocciarelli, Baiocco, Lavano, Bunjaku, Rondoni). Allenatore: Luzi

BRANCA: Lapazio, Fondacci, Gaggiotti, Bettelli, Gilardi, Paparelli, Bellucci, Giambi, Francioni (Sollevanti), Vispi (Biagiotti), Di Bacco. (A disposizione: Radicchi, Uccellani, Ragnacci, Sannipoli, Topazio, Monacelli, Cacciamani). Allenatore: Passeri

ARBITRO: Filippo Malacchi di Foligno (Assistenti: Andrea Reali e Pierluigi Stocchi di Foligno)

NOTE: Ammoniti: Grassi, Marconi

L'Ellera colpisce due pali, il Branca fatica e alla fine ne viene fuori un pareggio a reti bianche tra le due squadre. Piccolo passo in avanti, dunque, per la formazione di Luzi, che nel turno infrasettimanale ha sfiorato la vittoria in più di un'occasione. Per il Branca, ottima la prestazione di Lapazio, che nel finale ha salvato il risultato grazie anche all'aiuto della traversa. Nella prima frazione, ospiti vicini al vantaggio, ma Vispi mette a lato un facile tap-in. Nell ripresa, invece, è l'Ellera a farsi minaccioso dalle parti di Lapazio. Nella ripresa, a due minuti dalla fine la doppia clamorosa occasione gol per gli uomini di Luzi. Su colpo di testa di Polidori, Lapazio si esalta mandando la sfera sulla traversa. Sulla respinta, Ardone colpisce il palo. Finisce così senza reti ma con un punto a testa per le due formazioni.