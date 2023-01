Eccellenza e Promozione: i risultati dei tre anticipi

Giornata di anticipi in Eccellenza e Promozione. Nel massimo campionato regionale dilettantistico, vittoria larga del Branca in casa del Ventinella, mentre la C4 vince lo scontro diretto espugnando il campo della Narnese, con la squadra di Manni che ora si avvicina in maniera importante alla zona playoff. Nel girone A di Promozione, tre punti guadagnati dalla Pievese che supera il Castello, avvicinando la zona playoff. Ecco risultati e marcatori.

ECCELLENZA:

Ventinella-Branca 1-3: 5' pt (aut.) Checchi, 9' pt Marchi, 10' st De Iuliis, 23' st (rig.) Boldrini (V)

Narnese-C4 0-2: 43' pt Kwateng, 20' st Settimi

PROMOZIONE:

Girone A:

Pievese-Fc Castello 4-0: 32' pt Farruku, 14' st e 23'st (rig.) Dongarrà, 43' st Coppetti