Eccellenza e Promozione: di nuovo in campo oggi negli anticipi

Tornano in campo le squadre umbre di Eccellenza e Promozione negli anticipi di oggi. Cinque le gare in programma. In Eccellenza, scontro salvezza tra Ducato Spoleto e San Sisto, mentre il Gualdo Casacastalda cerca punti importanti su un campo difficile come quello di Branca. In Promozione, nel girone A, Casa del Diavolo e Selci Nardi cercano di risalire dalle retrovie ospitando rispettivamente il Pierantonio e il Marra San Feliciano. Nel girone B, la C4 capolista prova ad allungare ancora in trasferta sul campo del Viole. Ecco le partite in programma.

ECCELLENZA:

Branca - Gualdo Casacastalda

Ducato Spoleto - San Sisto

PROMOZIONE:

girone A:

Casa del Diavolo - Pierantonio

Selci Nardi - Marra San Feliciano

girone B:

Viole - C4