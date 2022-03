Eccellenza: con un rocambolesco 3-2 la Ducato Spoleto vince lo scontro diretto contro l'Angelana

DUCATO SPOLETO: Lillacci, Brevi (Colalelli), Cuna (Pazzogna), Fr. Ammenti, Cacciotti, Mereu, Sbardellati, Radici (Lakhdar), Luparini, Di Nicola, Toppo (Emili). Allenatore: Di Tanna

ANGELANA: Buini, Subbicini (Konan), Bolletta, Bengala (Confessore), Bartolini, Marani (Lucaroni), Ravanelli (Lorenzini), De Santis, Benedetti, Ventanni, Acatullo. Allenatore: Riberti

ARBITRO: Francesco Poggi di Forlì

RETI: 15' st e 24' st Di Nicola, 32' st Benedetti, 39' st Acatullo, 42' st Emili

La Ducato Spoleto vince 3-2 lo scontro diretto salvezza contro l'Angelana e si porta a ventinove punti in classifica, a sole due lunghezze dalla zona tranquilla. Dopo un primo tempo equilibrato, la gara si accende nella ripresa. Di Nicola con una doppietta porta avanti i suoi, ma Benedetti e Acatullo riportano l'Angelana in partita trovando il pareggio per gli ospiti. Nel finale, è Emili a decretare vittoria e tre punti in favore della Ducato Spoleto.