Eccellenza: blitz esterno del Cannara sul campo della C4

C4: Lori, Piantoni (Valori), Doko, Moracci, Benedetti, Becca (Zichella), Mattia, Fattorini (Lanzi), Cavitolo (Tempesta), Francioni, Kwateng (Battistelli). Allenatore: Bicerna

CANNARA: Bazzucchi, Bocci, Ravanelli, Belloni, Dedja (Felici), Della Vedova (Vitaloni), G. Camilletti, De Sanctis, Frustini, Ricciolini (Fausti), Raccichini (E. Camilletti). Allenatore: Caporali

ARBITRO: Ciaravolo di Torre del Greco

RETI: 18’ pt Della Vedova (Ca), 43’ pt Francioni (C), 33’ st (rig.) Raccichini (Ca).

Vittoria e sorpasso in classifica per il Cannara sul campo della C4. Gli ospiti hanno superato per 2-1 i padroni di casa grazie ai gol di Della Vedova e Raccichini. Il Cannara passa in vantaggio con un tiro finito in porta dopo aver colpito il palo eseguito da Della Vedova. La C4 non si abbatte e poco prima dell'intervallo riesce a trovare il pareggio con un colpo di testa di Francioni servito da Cavitolo. Nella ripresa, occasioni da entrambe le parti fino al rigore assegnato dal direttore di gara al Cannara per fallo di Doko su Frustini. Dal dischetto va Raccichini che non sbaglia, regalando vittoria e tre punti al Cannara.