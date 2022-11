Eccellenza: blitz del Ventinella a San Sisto

SAN SISTO: De Marco, Sangare (Barbarossa), Stella, Benda (Battellini), Siena (Fiorucci), Bagnolo (Mancini), Cerboni, Salvucci (Milletti), Russo, Verrilli, Tempesta. Allenatore: Valentini

VENTINELLA: Zucconi, Morucci, Bigarini, Mariani, Sacco (Scappini), Marchesini, Montacci (Timbri), Sheji, Cardinali (Bietta), Menichini (Petti), Catani. Allenatore: Bisello Ragno

ARBITRO: Rossi di Perugia

RETI: 36’ st Sheji

Blitz esterno importante per il Ventinella, che con un gol di Sheji nella ripresa espugna il campo del San Sisto superato in testa dal Sansepolcro. Decisiva una rete nel secondo tempo, con gli ospiti che poi riescono a tenere il vantaggio di misura fino al fischio finale. L'inizio è tutto del San Sisto. Verrilli e Sangare provano ad accendersi senza però riuscire a trovare la via del gol. Si arriva così alla ripresa, dove Sheji prima colpisce la traversa e poi sblocca la contesa in mischia su cross di Petti. Nel finale, Russo a botta sicuro viene murato dai difensori ospiti sulla linea di porta. Finisce 1-0 per il Ventinella.