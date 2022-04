Eccellenza: cinquina della Narnese all'Assisi Subasio

Squadra in casa

Squadra in casa Assisi Subasio

ASSISI SUBASIO: Guerra, Capati, Parmegiani, Toure, Doukoure, Rosati, Plesa, Ndedi, Mercuri, Libonatti, Ceccarelli. Allenatore: Lo Vaglio

NARNESE: Cunzi, Grifoni N., Annibaldi, Filipponi, Ponti, Moracci, Bagnato, Cori, Quondam Rocchi, Mora. Allenatore: Sabatini

ARBITRO: Trotta di Foligno

RETI: 16’pt e 37’st Rocchi, 37’pt Bagnato, 30’st Quondam, 41’st Cori

Tutto facile per la Narnese ad Assisi, con i rossoblù che chiudono il match per 5-0. Una goleada con cui gli uomini di mister Sabatini si avvicinano al Lama secondo in classifica, distante ora solo due punti. Una cinquina che si apre nel primo tempo con Rocchi, seguito dal raddoppio di Bagnato su punizione. Nella ripresa, ancora Rocchi, Quondam e Cori chiudono il risultato finale.