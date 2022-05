Eccellenza: al via playoff e playout

Il momento tanto atteso è giunto. Domani andranno in scena le gare valevoli per i playoff e i playout nel campionato di Eccellenza. Fischio d'inizio alle ore 15.30 su tutti i campi. Secondo il regolamento, in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si andrà ai supplementari. Se il risultato non si dovesse schiodare neanche dopo i centoventi minuti, a passare sarà la squadra che meglio si è classificata nella stagione regolare.

PLAYOFF:

La prima sfida sarà tra la Narnese e l'Ellera, con i rossoblù che hanno a disposizione due risultati utili su tre. Chi passerà, affronterà il Lama nella finalissima regionale il programma domenica 22 maggio. La vincente di questa prima parte passerà alla fase nazionale, che inizierà domenica 29 maggio. La semifinale, andata e ritorno, vedrà la vincente del campionato umbro contro una delle due qualificate dell'Emilia Romagna. Chi scenderà in campo nella finale, sempre con gare di andata e ritorno, se la vedrà con la vincente tra Toscana e Marche.

PLAYOUT:

Per quanto riguarda gli spareggi salvezza, le partite vedranno di fronte Bastia-Castel del Piano e Angelana-Ducato Spoleto, con due risultati utili su tre in favore di Bastia e Angelana. Chi vince è salvo, chi perde retrocede nel campionato di Promozione. In caso di retrocessione dalla Serie D del Foligno, altro spareggio per la vincente del primo turno. In caso contrario, basterebbero le sfide di domani a delineare il quadro.