Coppa Italia Eccellenza: poker del Lama al Branca grazie a un super Landi

LAMA: Vaccarecci, Catacchini, Volpi (Caidominici), Bernicchi, Poeti (Morvidoni), Cappellacci, Bartoccini, Mancini, Bartolini (Bartolucci), Valori (Marinelli), Landi (Rossi). Allenatore: Farsi

BRANCA: Angeletti, Uccellini, Gaggiotti, Monacelli (Francioni), Gilardi, Fondacci, Ragnacci, Bettelli (Di bacco), Bellucci (Sollevanti), Vispi (Cacciamani), Biagiotti. Allenatore: Passeri

ARBITRO: Mammoli di Perugia

RETI: 6' pt Landi, 13' pt Biagiotti, 20' pt Bartolini, 10' st Landi, 38' st Rossi

Lama a valanga contro un Branca rimaneggiato e così i padroni di casa approdano alle semifinali di Coppa Italia. Un super Landi, autore di una doppietta, ha messo il sigillo sul poker rifilato dai ragazzi di mister Farsi agli avversari, capaci di trovare un momentaneo pareggio ma travolti al termine dei novanta regolamentari. Pronti via, scambio Valori-Landi con l'attaccante che fulmina Angeletti. La risposta del Branca non si fa attendere, e Biagiotti di testa da corner pareggia i conti. Le emozioni dell'avvio non finiscono qui. Nuovo vantaggio del Lama con Bartolini al ventesimo. Nella ripresa, il Lama affonda il colpo. Angeletti respinge su Bartolini ma è Landi il più lesto a ribadire in rete. Il poker lo griffa Rossi con un tiro dal limite. Lama in semifinale.