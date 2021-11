Coppa Italia: i risultati in Serie D, Eccellenza e Promozione

Il Foligno vince un altro derby stavolta contro il Trestina, approdando ai sedicesimi di finale. In Eccellenza passaggio del turno per Lama, Angelana, Narnese e Assisi-Subasio. In Promozione avanzano Ventinella, Guardea, Viole, Grifo Sigillo, Petrignano e Castello.

SERIE D, 32esimi di finale:

Trestina - Foligno 1-2: 13'pt Monaco (F), 22' pt Salis (T), 30' pt Bevilacqua (F)

ECCELLENZA, quarti di finale:

Lama - Branca 4-1: 6'pt Landi (L), 13'pt Biagiotti (B), 20'pt Bartolini (L), 10' st Landi (L), 38'st Rossi (L)

Nestor - Angelana 0-2: 38'pt Cascianelli (A), 5'st Confessore (A)

San Sisto - Narnese 6-7 dcr (2-2 dtr): 10’ pt Del Prete (S), 18’ pt Milletti (S), 25’ st Rocchi (N), 36’ st Quondam rig. (N). RIGORI: Russo (S) gol, Rocchi (N) gol, Del Prete (S) gol, Quondam (N) gol, Hysenaj (S) gol, Bagnato (N) gol, De Marco (S) sbagliato, Zhar (N) gol, Salvucci (S) gol, N. Grifoni (N) gol

Pontevalleceppi - Assisi Subasio 4-5 dcr (1-1 dtr): 29' pt Procacci (P), 12' st Pumak (A). RIGORI: Giuliacci (P) parato, Ricciolini (A) gol, Mattia (P) gol, Menegat (A) gol, Procacci (P) parato, Ndedi Rodriguez (A) fuori, Monni (P) gol, Garufi (A) gol, Urbanelli (P) gol, Bistoni (A) gol

PROMOZIONE, ottavi di finale:

Ventinella - Superga 48 4-2 dcr (1-1 dtr): 28'st Fedeli (S), 44'st Favaroni (V). RIGORI: Radici (S) palo, Pinazza (V) gol, Proietti (S) gol, Favaroni (V) gol, Locci (S) parato, De Luca (V) gol

Guardea - Pontevecchio 2-1: De Pretis (P), Vittori (G), Materazzo (G)

Viole - C4 1-0: 20' st Licastro (V)

Grifo Sigillo - Campitello 1-0: 46' st (aut.) Cardinelli)

Clitunno - Petrignano 2-3: 29'pt Boraschini (C), 31'pt Mosconi (P), 42'pt Bianconi (P), 22'st Rosi (C), 38'st Ascani (P)

Terni Est - Castello 0-2: 45'pt e 35'st Salis (F)