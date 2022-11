Coppa Italia Eccellenza: si va al sorteggio tra Branca e Atletico Bmg

BRANCA: Lapazio, Sorbelli, Lilli, Benedetti, Fondacci, Bettelli, Stirati, Giambi, Marchi, Di Bacco, Mangiaratti.

(A disposizione: Pierotti, Francioni, Roscini, Giacometti L., Giacometti P., De Iuliis, Ragnacci, Somahouro, Rossi). Allenatore: Lisarelli

ATLETICO BMG: Bocci, Angeli, Monesi, Feltre, Mechetti, Fapperdue, Francescangeli, Passaquieti, Gesuele, Obodo, Sciacca. (A disposizione: Costantini, Selini, Aloisi, Seghetta, Mignone, Hysenaj, Mattioli). Allenatore: Proietti

ARBITRO: Ciorba di Perugia

Sarà il sorteggio a decidere chi tra Branca e Atletico Bmg approderà alla finalissima della Coppa Italia Eccellenza. I novanta minuti tra le due squadre nella terza giornata dei triangolari di semifinale non è bastata a far staccare il pass per l'ultimo atto alle due formazioni. In virtù degli stessi punti e della stessa differenza reti maturata nel girone A, dove il San Sisto è stato eliminato avendo perso entrambe le sfide, solo il sorteggio deciderà chi affronterà la Narnese in finale. Le due formazioni ci hanno provato diverse volte sia nel primo che nel secondo tempo, senza trovare però il guizzo decisivo per determinare la vittoria sul campo valida per superare il turno. Branca e Atletico Bmg, dunque, aspetteranno il sorteggio per sapere il destino del proprio cammino di Coppa.