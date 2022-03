Coppa Italia dilettanti: l'Angelana si ferma agli ottavi

ANGELANA: Buini, Subbicini, Marani (Konan), Bartolini, Ravanelli (Fuso), Lorenzini (Jessiman), Bengala (Cirilli), De Santis (Ferrara), Confessore, Acatullo, Benedetti. Allenatore: Riberti

FOSSOMBRONE: Marcantognini, Marongiu, Rosetti (Ciampiconi), Rovinelli, Camilloni, Pandolfi, Conti, Zingaretti (Mea), Palazzi (Cecchini), Pagliari, Procacci (Arcangeletti). Allenatore: Fucili

ARBITRO: Cazolari di Albenga

RETI: 12’ pt (rig.) Conti, 28' pt Camilloni

Si ferma agli ottavi l'avventura dell'Angelana nella Coppa Italia dilettanti. Nella gara di ritorno giocata a Cannara, il Fossombrone si è imposto per 2-0 trascinato dal rigore di Conti e dalla rete di Camilloni realizzata nel primo tempo. Dopo il pareggio a reti inviolate dell'andata, con il risultato maturato nel ritorno il Fossombrone stacca il pass per il prossimo turno. Gli ospiti iniziano forte sin dal fischio d'inizio e al dodicesimo passano in vantaggio grazie a un rigore procurato da Zingaretti e realizzato da Conti. L'Angelana prova subito a rientrare in partita ma intorno alla mezz'ora Camilloni griffa il raddoppio per la squadra di mister Fucili, con un tap in su cross di Palazzi. Nella ripresa, gli ospiti controllano il ritmo gara in un secondo tempo avaro di occasioni. Finisce 2-0 per il Fossombrone che passa ai quarti.