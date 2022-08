Coppa Eccellenza: Russo segna e il San Sisto approda in semifinale

ANGELANA: Buini, Capati, Bolletta (Marani), Capezzuto, Subbicini, Melillo, Paladino (Barili), Bartolini (Confessore), Pelosi (Boldrini), Ventanni (Jessiman), Ravanelli. Allenatore: Pierotti

SAN SISTO: De Marco, Barbarossa (Sangare), Fiorucci, Benda, Stella, Trinchese (Milletti), Mancini (Ceccomori) Cerboni, Russo, Verrilli (Salvucci), Fiorindi (Santini). Allenatore: Valentini

ARBITRO: Bartolucci di Città di Castello

RETI: 29’ pt Pelosi, 22’ st Russo

NOTE: De Marco para un rigore a Ventanni

De Marco para un rigore, Russo segna nella ripresa e il San Sisto approda in semifinale superando i gironi al termine dell'1-1 in casa dell'Angelana nella terza giornata di Coppa. Intorno alla mezz'ora di gioco, Ventanni pennella per Pelosi che insacca il vantaggio. Prima dell'intervallo, ghiotta chance per i padroni di casa ancora con Ventanni, bravo a procurarsi un rigore che viene però respinto dall'ottimo riflesso di De Marco. Nella ripresa, ecco giungere il gol del pareggio di Russo che consegna la qualificazione ai suoi.