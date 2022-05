Calcio serie B, fulmine a ciel sereno in casa Perugia: Comotto saluta

Una notizia davvero inaspettata turba la quiete di Pian Di Massiano. Gianluca Comotto non sarà più il direttore generale del Perugia Calcio: la società biancorossa ha annunciato l'addio del dirigente di Ivrea con il seguente comunicato che riportiamo integralmente:

"Come da accordi presi da entrambe le parti si interrompe il rapporto lavorativo con il Direttore Generale Gianluca Comotto.

Nel ringraziarlo per aver contribuito alla vittoria del campionato di Serie C nella stagione 20/21 e del raggiungimento dei playoff in serie B nella stagione 21/22 auguriamo le migliori fortune professionali per quanto fatto e per il prosieguo di carriera".

Per Comotto è il secondo addio da dirigente alla società biancorossa: era già accaduto nei primi mesi del 2017, quando rivestiva la carica di club manager, accade di nuovo oggi. Il trio societario, formato da Santopadre, Giannitti e appunto Comotto, si sfalda e da domani partirà subito la caccia al sostituito.

Non si conoscono ancora le motivazioni di questa separazione che potrebbero essere illustrate nei prossimi giorni.